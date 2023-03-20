Канищев: с такой игрой «Зенит» может упустить чемпионство. Матч с ЦСКА — ужасное зрелище

Бывший российский нападающий Александр Канищев прокомментировал исход встречи 20-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом», которая завершилась победой армейцев со счётом 1:0.
«Игра «Зенита» разочаровала всех. Вряд ли она кому-то понравилась. На самом деле игра была ужасная не только у «Зенита», но и у ЦСКА в том числе. С точки зрения зрителя этот матч — просто ужасное зрелище.
У «Зенита» такой серьёзный спад, потому что много говорят о выигранном чемпионстве. Видимо, это на подкорковом уровне переложилось на психологию футболистов в духе: они уже всё выиграли, поэтому можно не готовиться к играм.
С такой игрой «Зенит» может упустить чемпионство. Только плюс в том, что соперники играют совершенно не очень. «Спартак» мог подтянуться, а вместо этого остался на том же уровне, проиграв заурядному «Оренбургу». У «Зенита» вполне спокойное и комфортное положение. Ничего им особо не грозит. Нет команды, которая могла бы создать конкуренцию за счёт сильной и качественной игры. Мы вряд ли назовём команду, которая может стать реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 20 марта 2023
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