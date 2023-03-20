Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин — о Мостовом: обиженный маленький мальчик, который сам себе что-то придумывает

Карпин — о Мостовом: обиженный маленький мальчик, который сам себе что-то придумывает
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о бывшем российском игроке Александре Мостовом.

«Как отношусь к экспертизе Мостового? С улыбкой. Он такой, обиженный маленький мальчик, который сам себе что-то придумывает. Мы же не обижаемся на четырёхлетнего ребёнка?» — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».

Карпин и Мостовой вместе выступали за сборную России, а также за испанскую «Сельту». После завершения карьеры Александр начал работать футбольным экспертом. В начале марта произошёл конфликт между ним и бывшим тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким.

На мартовских сборах национальная команда России планирует провести товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака.

Новость по теме
«Ещё три-четыре и не поставили». Валерий Карпин — о частых пенальти «Ростова» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023