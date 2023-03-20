Карпин — о Мостовом: обиженный маленький мальчик, который сам себе что-то придумывает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о бывшем российском игроке Александре Мостовом.

«Как отношусь к экспертизе Мостового? С улыбкой. Он такой, обиженный маленький мальчик, который сам себе что-то придумывает. Мы же не обижаемся на четырёхлетнего ребёнка?» — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».

Карпин и Мостовой вместе выступали за сборную России, а также за испанскую «Сельту». После завершения карьеры Александр начал работать футбольным экспертом. В начале марта произошёл конфликт между ним и бывшим тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким.

На мартовских сборах национальная команда России планирует провести товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака.