«Здесь надо крепко подумать». Карпин — о возможном участии России в азиатском турнире

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможное участие команды в товарищеском турнире под эгидой футбольной ассоциации Центральной Азии, который должен состояться в июне 2023 года.
«Хотел бы я поехать на турнир? С одной стороны, да. Но, с другой стороны, это будет происходить в июне. Непонятно, где ещё будет турнир с точки зрения логистики. В любом случае там будет жарко футболистам.
3 июня заканчивается чемпионат. Начинается азиатский турнир 9 июня, а в 20-х числах заканчивается. То есть все футболисты будут без отпуска. Плюс не знаю, какие там будут поля и где, всё это во время жары. Мы вот сейчас были в Средней Азии и играли на полях, мягко говоря, не лучшего качества. А если ещё будет жара, плюс поля будут сухими совсем — это будет смертоубийственно. На этих полях футболисты легко могут травмироваться.
Консультировались ли со мной? Да, мы разговаривали по этому поводу, я выразил свою позицию, что здесь надо крепко подумать», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».
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