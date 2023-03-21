«Раньше это бывало. Сейчас – нет». Карпин прокомментировал договорные матчи в России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что сейчас в стране нет договорных матчей.
«Есть ли в России договорные матчи? Сейчас, думаю, что нет. Я не знаю, но думаю, доказательств нет, что раньше были. Лет 10 назад, наверное, были. Сейчас, думаю, их нет. Не слышу даже про них. Раньше это бывало. Сейчас – нет», – сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».
Сборная России была отстранена от официальных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.
Напомним, на мартовском сборе, который стартовал 19 марта, у сборной России запланированы две товарищеские встречи. В четверг, 23 марта, подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Ирана в Тегеране, а в воскресенье, 26 марта, сыграют со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.
- 21 марта 2023
-
03:26
-
03:00
-
02:59
-
02:54
-
02:44
-
02:40
-
02:23
-
02:18
-
02:07
-
01:55
-
01:19
-
00:58
-
00:44
-
00:44
-
00:40
-
00:38
-
00:20
-
00:19
-
00:01
- 20 марта 2023
-
23:57
-
23:42
-
23:34
-
23:24
-
23:12
-
23:06
-
22:59
-
22:58
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:40
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:20