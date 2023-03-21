«Раньше это бывало. Сейчас – нет». Карпин прокомментировал договорные матчи в России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что сейчас в стране нет договорных матчей.

«Есть ли в России договорные матчи? Сейчас, думаю, что нет. Я не знаю, но думаю, доказательств нет, что раньше были. Лет 10 назад, наверное, были. Сейчас, думаю, их нет. Не слышу даже про них. Раньше это бывало. Сейчас – нет», – сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».

Сборная России была отстранена от официальных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.

Напомним, на мартовском сборе, который стартовал 19 марта, у сборной России запланированы две товарищеские встречи. В четверг, 23 марта, подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Ирана в Тегеране, а в воскресенье, 26 марта, сыграют со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.