Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Раньше это бывало. Сейчас – нет». Карпин прокомментировал договорные матчи в России

«Раньше это бывало. Сейчас – нет». Карпин прокомментировал договорные матчи в России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что сейчас в стране нет договорных матчей.

«Есть ли в России договорные матчи? Сейчас, думаю, что нет. Я не знаю, но думаю, доказательств нет, что раньше были. Лет 10 назад, наверное, были. Сейчас, думаю, их нет. Не слышу даже про них. Раньше это бывало. Сейчас – нет», – сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».

Сборная России была отстранена от официальных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.

Напомним, на мартовском сборе, который стартовал 19 марта, у сборной России запланированы две товарищеские встречи. В четверг, 23 марта, подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Ирана в Тегеране, а в воскресенье, 26 марта, сыграют со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.

Новость по теме
Валерий Карпин рассказал о самом глупом вопросе от журналистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023