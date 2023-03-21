Килиан Мбаппе выбран новым капитаном сборной Франции — L'Équipe

Нападающий Килиан Мбаппе станет капитаном сборной Франции, сообщает Lequipe.

По данным источника, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение, что капитаном национальной команды станет 24-летний Килиан Мбаппе. Предыдущим капитаном сборной Франции был голкипер Уго Льорис, который объявил о своём уходе после поражения команды в финале чемпионата мира по футболу со сборной Аргентины.

Первый матч для Килиана Мбаппе с капитанской повязкой пройдет 24 марта. Форвард будет выводить свою команду на матч первого тура квалификации чемпионата Европы с национальной командой Нидерландов.

Мбаппе выступает за основную сборную Франции с 2017 года. За это время он провёл за национальную команду 66 матчей, в которых записал в свой актив 36 голов.

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