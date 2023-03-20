Разбираемся, кто выиграет группы А и В в отборочном турнире ЧЕ-2024.

Если Холанд и Кварацхелия поспорят за Евро-2024, то у Мбаппе нет равных

Вот-вот стартует отборочный турнир ЧЕ-2024, который пройдёт в Германии. Соответственно, немцам не нужно проходить отбор, а остальным придётся постараться. Всего семь групп, в которых находится по пять сборных, и ещё три, куда попали сразу шесть команд. Те, кто займёт первую и вторую строчки в своих группах, напрямую выходят в следующий этап.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фаворит есть, но на бумаге

В группе А фаворитом идёт Испания. Эксперты не сомневаются в победе этой сборной и предлагают поставить на такое событие за коэффициент 1.20. Следом идёт Норвегия — за 7.50. Она тоже может считаться явным претендентом на выход из группы.

Кварацхелия и Холанд дадут бой испанцам

Расклад логичен, но полностью исключать сюрпризы, которые так часто случаются в этом турнире, тоже нельзя. Например, Грузия или Кипр запросто могут пробить себе дорожку на Евро-2024. Конечно, в это верится с трудом, но сенсации имеют место быть.

У грузинов подросло свежее поколение игроков, во главе с Хвичей Кварацхелией. Осенью Грузия даже пробилась во второй эшелон Лиги наций, став лучшей сборной Лиги С. Однако сборная провалила отборочный тур на ЧМ-2022, заняв предпоследнее место в группе.

Прорыв Норвегии выглядит куда вероятнее. Северяне тоже успели обзавестись очень хорошим поколением футболистов. Естественно, главной звездой команды остаётся Холанд, который тащит «Ман Сити».

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У Норвегии очень сбалансированная команда с опытным тренером. Она уже успела сыграться, провести два хороших турнира, но каких-то серьёзных достижений ещё не добилась.

Кто займёт первое место в группе А?

Сборная Испании обычно проводит отборочные этапы на высоком уровне и занимает первую строчку в группе. Однако у испанцев проходит очередная перестройка, и у них полно слабых мест. На чемпионате мира мы увидели, что с этой Испанией реально бороться и набирать очки. Норвежцы могут воспользоваться этим, тем более им не впервой играть с «красной фурией».

Ставка: победа Норвегии в группе А за 7.50.

Французам повезло!

В группе В, на первый взгляд, нет даже призрачной интриги. Два гранда, два середняка и сборная Гибралтара. О шансах последней говорить даже нет смысла. Шансы Ирландии и Греции примерно одинаковые и тоже довольно низкие.

Среди двух фаворитов эксперты отдают небольшое преимущество финалисту чемпионата мира в Катаре: на победу Франции коэффициент 1.80, а на Нидерланды 2.20. Ничего удивительного, французы уже давно котируются выше «оранье», и достижения у них в последнее время более весомые.

Мбаппе, Жиру, Гризманн — кто поспорит?

В этой группе судьба первого места будет решаться в очных матчах между двумя фаворитами. Греция и Ирландия сейчас на таком уровне, что отобрать очки у кого-то из топов вряд ли смогут. Если и получится, то с большой долей вероятности пострадают Нидерланды, которые не настолько стабильны, как Франция.

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Для Дидье Дешама Евро – это одна из непокорённых вершин, и пока он у руля сборной, то будет стараться исправить ситуацию. Нидерланды в последние годы заняты возвращением былой славы, но матчи с представителями первого эшелона в мировом футболе даются им тяжело.

Маловероятно, что в личных встречах с Францией «оранье» смогут набрать больше очков, чем соперник. Плюс незапланированные потери тоже могут вмешаться в ситуацию. Получается, что победа Франции в группе В наиболее логичный и реальный вариант.

Ставка 2: победа Франции в группе В за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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