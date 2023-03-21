«Хочу завершить карьеру в Дортмунде». Ройс — о переговорах по контракту с «Боруссией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

«Я хотел бы до конца карьеры остаться здесь, хочу завершить карьеру в Дортмунде. Мы ведём переговоры, всё будет известно в ближайшие недели», — приводит слова Ройса сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Ранее сообщалось об интересе клубов из Саудовской Аравии к футболисту.

Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Срок контракта 33-летнего немца с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 9 млн.

В сезоне-2022/23 Ройс провёл за «Боруссию» 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги «Боруссия» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 53 очка и на один балл опережает «Баварию», сыгравшую на матч меньше.

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