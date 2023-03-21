В «Пари НН» рассчитывают на положительный исход ситуации с Михайловым
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов высказался о ситуации с участием полузащитника команды Ярослава Михайлова в матче Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» (1:1).
«Ситуацию с Михайловым я не комментирую. Рассчитываем, что для нас всё кончится положительно», – приводит слова Кудряшова Sport24.
19-летний Михайлов вышел на замену на 68-й минуте при счёте 1:1. Появилась информация, что полузащитник не имел права принимать участия в матче из-за перебора жёлтых карточек.
После 20 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Торпедо» с восемью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Пари НН» с 20 очками располагается на 13-м месте. В следующем матче «Пари НН» дома сыграет с «Локомотивом».
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