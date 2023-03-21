Моуринью — главная цель «ПСЖ» на лето. Руководство клуба верит, что он поможет выиграть ЛЧ

Французский «ПСЖ» всерьёз рассматривает возможность назначения наставника итальянской «Ромы» Жозе Моуринью на пост главного тренера ближайшим летом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Педро Алмейда в своём «твиттере».

По информации журналиста, приглашение Моуринью — главная трансферная цель парижан на следующий сезон. В португальском специалисте лично заинтересован его соотечественник Луиш Кампуш, работающий в «ПСЖ» советником по футболу.

Руководство «ПСЖ» верит, что именно Моуринью является тем специалистом, который способен привести французский клуб к победе в Лиге чемпионов. Контракт португальца с «Ромой» рассчитан до июня 2024 года. Нынешним главным тренером «ПСЖ» является француз Кристоф Галтье.

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