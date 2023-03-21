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Стало известно, кем «Бенфика» хочет заменить Гонсалу Рамуша в случае его ухода летом

Стало известно, кем «Бенфика» хочет заменить Гонсалу Рамуша в случае его ухода летом
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Португальская «Бенфика» рассчитывает приобрести нападающего нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса в случае, если лиссабонский клуб ближайшим летом покинет форвард Гонсалу Рамуш. Об этом сообщает издание Record.

Сантьяго Хименесу 21 год, на международном уровне он представляет сборную Мексики. В текущем сезоне нападающий сыграл за «Фейеноорд» 39 матчей во всех турнирах, отметившись в них 20 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

21-летний Гонсалу Рамуш сыграл за «Бенфику» 36 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, в которых 24 раза поражал ворота соперников лиссабонцев и 10 раз помогал отличиться партнёрам по команде. Среди претендентов на португальского нападающего назывались «ПСЖ» и мадридский «Реал».

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