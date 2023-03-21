«Дилетантский уровень работы клуба». Слуцкий — о карточках Михайлова из «Пари НН»

Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал «Пари НН» за ситуацию с полузащитником Ярославом Михайловым. Футболист не мог выйти на поле из-за перебора жёлтых карточек в матче с «Торпедо» (1:1) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги, но принял участие в игре. Сейчас нижегородскому клубу грозит техническое поражение.

«В регламенте, который клубы подписали, чёрным по белому написано, что команды несут ответственность за футболистов, поэтому лига что-то не досмотрела и прочее, а «Пари НН», возможно, этого очка не хватит в концовке. У нас было миллион ситуаций, когда ты берёшь игрока из Мелбет Первой лиги, Второй лиги. Была специальная система, чат, куда специально обученные люди писали, сколько у футболиста карточек, как они считаются и переносятся. В клубах, в которых работал, не могу представить ситуацию, что это было бы не учтено.

Я могу представить ситуацию «Локомотива» с Бариновым, где новый турнир, непонятные стадии, но здесь всё чётко учитывается. Было миллион ситуаций, когда ты берёшь игрока из низшей лиги, знаешь, сколько у него карточек, и их просто приплюсовываешь. Михайлов ведь не первый матч за «Пари НН» сыграл, но ведь у него две карточки за «Зенит-2» и две карточки за «Пари НН». Можно было эту ситуацию спокойно мониторить, было межсезонье. Немыслимая история, непрофессионализм. Дилетантский уровень работы клуба», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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