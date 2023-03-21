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Иван Обляков оценил возможное участие сборной России на летнем турнире в Азии

Иван Обляков оценил возможное участие сборной России на летнем турнире в Азии
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Полузащитник сборной России Иван Обляков дал первое интервью по приезде в расположение национальной команды. Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта).

«Каково быть единственным из ЦСКА? Многих ребят знаю. Со всеми можно пообщаться. Ничего такого страшного не произошло.

Давно не был в сборной. Приятно удивлён. Отлично, что пригласили. Буду стараться показать свой уровень. Хочется закрепиться здесь.

Впервые работаю с Карпиным? Я начинаю понимать, что требует Валерий Георгиевич.

Мы не разбирали Иран — у них сменился тренер.

Что касается Кубка Азии, если скажут играть, то будем играть. Если надо будет играть с Афганистаном — будем играть с ними. Мы выходим играть — не так важно, с кем именно.

Товарищеский турнир — глоток свежего воздуха? Наверное, провести турнир с официальными матчами приятнее, чем играть товарищеские матчи.

При своих болельщиках приятнее играть, которые поддерживают тебя и гонят вперёд», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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