По каким «личным причинам» Азмун не сыграет со сборной России? Есть два предположения

Сердар Азмун не сыграет за сборную Ирана в матче с Россией. Форвард «Байера» заявил, что не сможет принять участие в игре по личным причинам, о чём сообщает ISNA. Иранец принёс извинения тренерскому штабу национальной команды и обосновал своё решение. Личные причины Сердара объяснить непросто, но есть два предположения.

Почему Сердар Азмун не сыграет со сборной России? Две возможные версии

Последний раз Сердар Азмун играл за сборную Ирана на чемпионате мира в Катаре. Там форвард выходил во всех трёх матчах группового этапа, но результативными действиями не отметился. При этом, кажется, главная причина из-за которой Сердар Азмун не хочет возвращаться на родину – его антиправительственная позиция.

Осенью 2022 года нападающий «Байера» поддержал протесты против власти в Иране. Тогда в стране была убита девушка Махса Амини. Полиция нравов задержала её за «неправильное» ношение хиджаба. И страну захлестнули антиправительственные выступления. Девушка скончалась в больнице после того, как её привезли туда из полицейского участка. «Девочки моей страны, храбрые женщины моей родины! Надеюсь, в какой-то момент весь мир вас зауважает», — написал Азмун в своей социальной сети.

Сердар Азмун в сборной Ирана Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Позже издание IranWire опубликовало информацию, что на главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша оказывали давление с целью не включать нападающего в заявку на ЧМ-2022. По данным источника, министерство спорта, а также футбольная федерация страны требовали не включать Азмуна в заявку из-за того, что он ранее поддержал антиправительственные акции в Иране.

Другая версия – Сердар Азмун хочет остаться в Германии. В нынешнем сезоне нападающий пропустил месяц из-за травмы и поехал на чемпионат мира без должной игровой практики. Этим можно объяснить отсутствие голов Азмуна на турнире. В феврале у форварда пошло: Сердар провёл 90 минут на поле с «Майнцем» и сделал результативную передачу, в следующем матче забил «Фрайбургу», а затем – «Герте». 2+1 в трёх встречах – неплохой результат. Сердар получил две минуты с «Вердером» и остался в запасе с «Баварией».

Кажется, иранец хочет провести время в Леверкузене, чтобы набрать форму и пробиться в стартовый состав. Его команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы и борется за еврокубки в Бундеслиге. Наверняка Азмун хочет помочь «Байеру», а не быть на вторых ролях в клубе.