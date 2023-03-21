Карпин: ну не обыграет Россия Иран и Ирак — покритикуют. В первый раз, что ли?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин готов к возможной критике в случае отсутствия у команды побед в товарищеских матчах с Ираном и Ираком.

«Копится негатив? Он всегда копится, когда не выигрываешь матчи: понимают люди обстоятельства или нет — не так важно. Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак — будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют.

Любая команда должна показывать результат. Кто-то играет в цветах «Динамо» или «Спартака». Когда они проигрывают на сборах, их тоже критикуют. А могут на сборах выигрывать, а в РПЛ потом не выигрывают», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Ираном в Тегеране 23 марта, а затем отправится в Санкт-Петербург, где 26-го числа сыграет с Ираком.