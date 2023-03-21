Карпин: ну не обыграет Россия Иран и Ирак — покритикуют. В первый раз, что ли?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин готов к возможной критике в случае отсутствия у команды побед в товарищеских матчах с Ираном и Ираком.
«Копится негатив? Он всегда копится, когда не выигрываешь матчи: понимают люди обстоятельства или нет — не так важно. Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак — будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют.
Любая команда должна показывать результат. Кто-то играет в цветах «Динамо» или «Спартака». Когда они проигрывают на сборах, их тоже критикуют. А могут на сборах выигрывать, а в РПЛ потом не выигрывают», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сборная России проведёт товарищеский матч с Ираном в Тегеране 23 марта, а затем отправится в Санкт-Петербург, где 26-го числа сыграет с Ираком.
- 21 марта 2023
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
13:55
-
13:51
-
13:49
-
13:44
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:32
-
13:23
-
13:16
-
13:12
-
13:06
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:43
-
12:39
-
12:37
-
12:33
-
12:29
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:13
-
11:59
-
11:57
-
11:41