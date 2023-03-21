Тренер вратарей сборной России рассказал, кто должен сыграть в матчах с Ираном и Ираком
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Виталий Кафанов, являющийся тренером вратарей сборной России, признался, что в воротах национальной команды в товарищеских матчах с Ираном и Ираком планируют выпустить Матвея Сафонова и Александра Селихова.
«Могу только сказать, что с Ираном и Ираком сыграют Селихов и Сафонов. Вернее, планируется. А что будет, пока не знаем», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Товарищеский матч с командой Ирана состоится 23 марта в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге встретятся с Ираком.
Сборная России продолжает оставаться под баном от ФИФА и УЕФА. Команде запрещено участвовать в международных соревнований под эгидой этих организаций.
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