Владислав Радимов назвал трёх худших футболистов 20-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов определился с тройкой худших футболистов 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Третье место — Георгий Мелкадзе. Получил прямую красную карточку в игре с «Факелом», за которую ему светит дисквалификация. Причём игрок не мог не знать, что других нападающих в команде сейчас нет, так как Джорджевич травмирован. С прямыми обязанностями Георгий тоже не справился: всего один удар, и тот мимо ворот. А был ли вообще нападающий у «Сочи» в этом матче?

Второе место — Кристиан Рамирес. Именно этого защитника «Краснодара» Пиняев издевательски обыграл на фланге, после чего Баринов забил, положив начало камбэку москвичей. При счёте 2:2, уже имея жёлтую карточку, Рамирес зачем-то ударил Баринова в лицо и логично увидел перед собой красную. Как итог, Дзюба делает счёт 3:2. Так подвести свою команду — это надо уметь!

Первое место — Жаниу Бикел. Игрок «Химок» чуть не оторвал Щетинину икроножную мышцу. Давно не видел такого откровенного фола! Не сомневаюсь, что Бикел это сделал нарочно и понимал, что наказанием будет удаление. Зачем? Вот вопрос! Не понимать, что за такое нарушение полагается красная карточка, здравомыслящий человек не мог!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.