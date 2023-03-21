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Гендиректор «Спартака»: Мешков искренне извинился перед нами. Это тронуло

Гендиректор «Спартака»: Мешков искренне извинился перед нами. Это тронуло
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как на самом деле прошла встреча тренерского штаба красно-белых с представителями судейского корпуса. По словам функционера, беседа была дружелюбной и не имела негативного окраса.

«Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше «продолжить игру». Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр. Тем не менее Мешков сам извинился и сделал это очень искренне — тронуло», — приводит слова Мележикова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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