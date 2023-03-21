Гендиректор «Спартака»: Мешков искренне извинился перед нами. Это тронуло
Поделиться
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как на самом деле прошла встреча тренерского штаба красно-белых с представителями судейского корпуса. По словам функционера, беседа была дружелюбной и не имела негативного окраса.
«Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше «продолжить игру». Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр. Тем не менее Мешков сам извинился и сделал это очень искренне — тронуло», — приводит слова Мележикова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Комментарии
- 21 марта 2023
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
14:50
-
14:48
-
14:42
-
14:25
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
13:55
-
13:51
-
13:49
-
13:44
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:32
-
13:23
-
13:16
-
13:12
-
13:06
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:43
Партнерский контент