В РФС оценили возможность возвращения к системе «весна-осень» и расширения РПЛ

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев высказался о возможном расширении Российской Премьер-Лиги и переходе на систему «весна-осень» вместо «осень-весна».

«Насчёт календаря такой вопрос о высших лигах пока не стоит, но при обращении клубов можем обсудить.

Расширение РПЛ обсуждает сначала сама лига, нужно ли ей это в целях увеличения конкуренции. Также не стоит забывать о высоких требованиях лицензирования. Вход в РПЛ требует впрыска дополнительного бюджета. Всё обсуждаемо, я не думаю, что эти темы закрыты», — приводит слова Рогачева «РИА Новости Спорт».

В высшем дивизионе чемпионата России в текущем сезоне принимают участие 16 команд. Турнир проходит по системе «осень-весна».