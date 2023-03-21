Александр Тихонов: Дзюба понял, если не играть, останешься голодным и с голой задницей

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что известный российский нападающий Артём Дзюба взялся за голову и стал профессиональнее относиться к футболу, больше тренироваться и лучше играть.
«Раз Дзюба нормально двигается, то, значит, взялся за голову и начал тренироваться. Понял, что, если не трудиться, то ему не будет места в футболе. Он не первый, кто брался за ум. Он понял, что может вылететь левее левого, закончил своё пижонство.
Вспомните, как он себя вёл, всё было спустя рукава. Приехал и начал играть, значит, он может. Но надо и говорить, что уровень чемпионата России сейчас самый низкий, ниже уже некуда. Это вина руководства. Что касается Дзюбы, то он понял, что, если не играть, то останешься голодным, нищим и с голой задницей!» — приводит слова Тихонова Legalbet.
- 21 марта 2023
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