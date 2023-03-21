Толпа фанатов встретила Месси перед семейным ужином
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси попытался поужинать в ресторане в Буэнос-Айресе. На пути к заведению футболиста с семьёй встретили толпы фанатов, которые мешали ему пройти.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином:
Болельщики хватали аргентинца, которого охраняла полиция, выкрикивали его имя и пытались сфотографироваться. Форвард стал чемпионом мира в 2022 году.
Напомним, контракт аргентинца с парижанами истекает в конце текущего сезона. 35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. На последнем матче французской Лиги 1 с «Ренном» (0:2) часть фанатов парижского суперклуба освистала аргентинского нападающего из-за вылета «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов текущего сезона.
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