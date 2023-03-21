Игроки сборной России встретились с детьми с синдромом Дауна
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Футболисты сборной России встретились с подопечными благотворительного фонда «Синдром любви». Об этом сообщается в телеграм-канале Российского футбольного союза (РФС).
Акция была приурочена к Международному дню человека с синдромом Дауна. Перед началом тренировки игроки и тренерский штаб поприветствовали гостей и подарили им футболки с пожеланиями.
После тренировки экс-игроки сборной Руслан Пименов и Дмитрий Хлестов провели для детей мастер-класс.
На мартовских сборах российская национальная команда проведёт товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака. Сборная России не участвует в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2022 году россияне сыграли товарищеские матчи с Кыргызстаном (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном.
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