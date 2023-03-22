Доэрти: надеюсь, что «Тоттенхэм» будет держаться за Конте как можно дольше

Защитник испанского «Атлетико», ранее выступавший за английский «Тоттенхэм», Мэтт Доэрти высказал мнение о главном тренере шпор Антонио Конте.
«Конте — невероятный тренер, невероятный менеджер. Он не скажет в прессе ничего такого, чего не сказал бы своим игрокам.
Он абсолютно честен со своими игроками, испытывает страсть ко всему в клубе. Что касается меня, я надеюсь, что «Тоттенхэм» будет держаться за него как можно дольше. Он один из лучших тренеров всех времён», — приводит слова Доэрти Reuters.
После ничейного результата в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:3) Конте публично назвал своих футболистов эгоистичными и обвинил их в недостаточной самоотдаче.
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