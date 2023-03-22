В «Севилье» ответили на слухи о возможном приглашении Абаскаля
Поделиться
Пресс-атташе «Севильи» Гомес Хесус отреагировал на слухи о возможном приглашении на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля из «Спартака». Накануне «Севилья» отправила в отставку Хорхе Сампаоли. Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе испанского клуба к Абаскалю, который хорошо проявляет себя в России.
«Абаскаль в «Севилье»? Такой вариант невозможен, он не возглавит наш клуб», – приводит слова Гомеса Хесуса Metaratings.
Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. Под руководством Гильермо «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023, имея в своём активе 40 очков и отставая от лидирующего «Зенита» на 8 баллов.
Комментарии
- 22 марта 2023
-
09:55
-
09:53
-
09:52
-
09:40
-
09:32
-
09:10
-
09:00
-
08:48
-
08:25
-
07:56
-
04:28
-
04:10
-
03:59
-
03:57
-
03:51
-
03:49
-
03:19
-
02:34
-
02:29
-
02:23
-
01:02
-
00:54
-
00:47
-
00:34
-
00:32
-
00:19
-
00:15
- 21 марта 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:38
-
23:28
-
23:19
-
23:15
Партнерский контент