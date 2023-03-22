Альба: я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барсу». Так будет лучше и для клуба, и для него

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о возможном возвращении аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Я бы хотел, чтобы он вернулся, но я не знаю, случится ли это. Мы не разговаривали об этом, потому что он связан контрактом с «ПСЖ». Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Так будет лучше и для клуба, и для него.

Но он счастлив в Париже. Он не лучшим образом провёл первый год там, ему было трудно адаптироваться к новой жизни, но я разговаривал с ним, и в этом году ему стало намного лучше.

Я тяжело пережил его отъезд. Я увидел новость вместе с женой и не поверил. Две минуты я был в недоумении. Это было тяжело, потому что у нас великолепные отношения. Я не мог поверить, что Лео покидает «Барселону».

Я позвонил ему, и он сказал мне, что остаться невозможно. Я не стал вдаваться в подробности, потому что только он и клуб знают, что произошло», — приводит слова Альбы Sport.es.