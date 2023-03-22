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Тикнизян: отстранение сборной России повлияло на мой выбор в пользу Армении

Тикнизян: отстранение сборной России повлияло на мой выбор в пользу Армении
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, повлияло ли отстранение сборной России от международных соревнований на его решение выступать за сборную Армении.

«На мой выбор это точно повлияло. Я всегда стараюсь говорить правду, здесь тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить. Но я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне.

У меня этот шанс, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это. Очень надеюсь, что вместе мы сможем добиться больших результатов. Сделаю всё, чтобы армянский народ когда-нибудь отпраздновал выход национальной команды на Евро или на чемпионат мира», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

23-летний футболист уже получил вызов в сборную Армении на матч отборочного турнира Евро-2024 с командой Турции, который пройдёт 25 марта.

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