Тикнизян: отстранение сборной России повлияло на мой выбор в пользу Армении

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, повлияло ли отстранение сборной России от международных соревнований на его решение выступать за сборную Армении.

«На мой выбор это точно повлияло. Я всегда стараюсь говорить правду, здесь тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить. Но я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне.

У меня этот шанс, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это. Очень надеюсь, что вместе мы сможем добиться больших результатов. Сделаю всё, чтобы армянский народ когда-нибудь отпраздновал выход национальной команды на Евро или на чемпионат мира», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

23-летний футболист уже получил вызов в сборную Армении на матч отборочного турнира Евро-2024 с командой Турции, который пройдёт 25 марта.