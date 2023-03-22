Тикнизян: шанс проявить себя в сборной России мне так и не выпал, но обиды не испытываю

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему решил выступать за сборную Армении.

«Ранее говорил, что хочу играть за сборную России? Да, действительно, я такое неоднократно говорил. После того, как сыграл на молодёжном чемпионате Европы в 2021 году, отмечал, что работаю на футбольном поле и стараюсь попасть в сборную России.

У любого футболиста есть мечта – попасть в сборную страны, где он родился; проявлять себя и своё мастерство в стране, которая дала ему очень многое. Но шанса проявить себя в сборной России мне так и не выпало, поскольку меня ни разу не вызывали и даже не включали в расширенный список. Не испытываю никаких обид, потому что это футбол. Так бывает, у каждого тренера своё видение.

В какой-то момент понял, что пора принимать это решение и делать шаг вперёд в текущих реалиях. В Федерации футбола Армении (ФФА) могли сказать «нет». Могли сказать, что не желают видеть меня в сборной в связи с моими интервью двух-трёхлетней давности. ФФА взвешенно оценила мою позицию и приняла её, прекрасно понимая с футбольной точки зрения моё желание ждать шанса быть вызванным в сборную России — но его я не дождался. Поэтому переворачиваю эту страницу и иду дальше. Очень благодарен Армении, армянскому народу и ФФА за гостеприимство.

Долго ли думал над сменой спортивного гражданства? Если раньше я долго раздумывал над этим, то в этот раз решил всё очень быстро. Мы находились на сборах в Эмиратах, когда поступило предложение от ФФА. Я взвешивал все «за» и «против», в один день проснулся и понял, что пора делать шаг вперёд. Грандиозных мыслей не возникло, потому что в моей голове очень быстро сформировалось решение», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

23-летний футболист уже получил вызов в сборную Армении на матч отборочного турнира Евро-2024 с командой Турции, который пройдёт 25 марта.