Владимир Габулов: Матвей Сафонов — первый номер сборной России

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова первым номером национальной команды.

«На сегодняшний день, наверное, Матвей Сафонов — первый номер сборной России. В том числе если учитывать прошлые матчи сборной. Игры покажут. Особенно игра с Ираном — с более сильным соперником. В любом случае тренерский штаб хочет максимально изучить всех вратарей. Посмотреть возможности и качества игры в составе сборной», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Национальная команда России на мартовском тренировочном сборе проведёт две товарищеские встречи. В четверг, 23 марта, подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Ирана в Тегеране, а в воскресенье, 26 марта, — со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.