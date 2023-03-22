Владимир Габулов: Матвей Сафонов — первый номер сборной России

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова первым номером национальной команды.
«На сегодняшний день, наверное, Матвей Сафонов — первый номер сборной России. В том числе если учитывать прошлые матчи сборной. Игры покажут. Особенно игра с Ираном — с более сильным соперником. В любом случае тренерский штаб хочет максимально изучить всех вратарей. Посмотреть возможности и качества игры в составе сборной», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Национальная команда России на мартовском тренировочном сборе проведёт две товарищеские встречи. В четверг, 23 марта, подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Ирана в Тегеране, а в воскресенье, 26 марта, — со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.
- 22 марта 2023
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