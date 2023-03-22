Президент Медиалиги выразил надежду, что медийные команды примут участие в Кубке России

Президент Медиалиги Николай Осипов выразил надежду, что медийные команды примут участие в розыгрыше Кубка России сезона-2023/2024.
«Пока не слышал о том, что РФС хочет пригласить клубы Медиалиги для участия в Кубке в новом сезоне. Надеюсь, что клубы-призёры Медиалиги примут участие в Кубке России. Внимание РФС к нам очень приятно и лестно. Постараемся не подвести!» — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В текущем сезоне Фонбет Кубка России принимали участие две медийные команды — «Амкал» и 2DROTS. «Амкал» добрался до 1/64 финала Пути регионов. Любительский клуб уступил санкт-петербургской «Звезде» в серии пенальти со счётом 2:4. Основное время матча завершилось вничью — 2:2. 2DROTS остановился на стадии 1/128 финала. Команда проиграла ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).
- 22 марта 2023
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