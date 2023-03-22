Хайкин: я не получил шанса в «Бристоле». Сомнений по возвращению в «Будё-Глимт» не было

Российский голкипер Никита Хайкин рассказал, почему покинул английский «Бристоль Сити».
«У меня была мечта — попробовать себя в Англии. Появились варианты, мне захотелось поехать в «Бристоль». При этом уход из «Будё-Глимт» дался мне нелегко, потому что здесь я всегда чувствовал себя как дома и именно в Будё вырос как футболист.
В «Бристоле» сложилась такая ситуация: ушёл основной вратарь, и я был готов бороться за место в условиях здоровой конкуренции. Реальность оказалась иной — шанса я не получил. Можно понять тренера — он не менял победный состав. Но и меня такая ситуация не устраивала. Плюс к этому мой краткосрочный контракт подходил к концу. Я не видел, куда всё это идёт. В нужный момент на меня вышел «Будё-Глимт» и предложил более долгосрочный и выгодный проект – это было отличное предложение, от которого трудно было отказаться в тот момент. Благодарен «Бристолю» за заботу и условия для тренировок, но я ехал в Англию с чётко поставленной целью — играть. И когда зашел разговор о возвращении в «Будё», то сомнений не было, мы очень быстро всё согласовали.
Если в моей карьере вновь произойдут изменения, то это в первую очередь это должно стать для меня шагом вперёд. И, конечно, клуб должен получить от этого выгоду. Мои цели остались прежними: еврокубки и игра в лигах топ-5 Европы. Однако сейчас я мотивирован достигать успехов с «Будё-Глимт», как и раньше», — передаёт слова Хайкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 марта 2023
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