Бывший тренер «Рубина»: сразу было заметно, что Хвича особенный. Он может очень многое

Бывший тренер «Рубина» Эдуардо Докампо рассказал о работе с вингером «Наполи» Хвичей Кварацхелией, отметив профессиональный подход грузинского футболиста. Хвича выступал за казанский клуб с 2019 по 2022 год.

«Хвича особенный? Да, это сразу было заметно. Думаю, всем было очевидно, что он вырастет в большого игрока и уедет в Европу. Помните, даже Сёмин говорил, что плакал, когда узнал об уходе Кварацхелии из «Локомотива».

В «Рубине» Хвича был очень сосредоточен на футболе. Жил на базе, постоянно дополнительно тренировался — они ходили по вечерам с Зурико Давиташвили. Индивидуально работали на поле. Плюс работал с репетитором по русскому, учил языки.

Могу ли представить его с бокалом пива или вина? Нет, не представляю. Хвича был такой хороший мальчик, сильный игрок. Плюс он жил на базе. Так что для меня это невозможно.

Мог бы он играть в «Реале»? В Испании говорят, что он может перейти туда. Думаю, никакого потолка у Хвичи нет. Он хочет и может очень многое», — приводит слова Докампо «Матч ТВ».

В текущем сезоне Хвича провёл 30 матчей в составе «Наполи» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.