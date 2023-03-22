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Рианчо: «Рубин» эпохи Бердыева был более мощной командой, чем «Спартак» при Каррере

Рианчо: «Рубин» эпохи Бердыева был более мощной командой, чем «Спартак» при Каррере
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил команду красно-белых под руководством итальянского тренера Массимо Карреры с «Рубином» времён российского специалиста Курбана Бердыева.

«И у «Спартака», и у «Рубина» был свой момент триумфа — оба клуба становились чемпионами. По мне, «Рубин» эпохи Курбана Бердыева был более мощной и сильной командой, чем «Спартак» при Массимо Каррере. Казанцы были очень сбалансированной командой и в атаке, и в обороне», — приводит слова Рианчо Legalbet.

Рауль Рианчо работал тренером по физподготовке в казанском клубе в период с 2009 по 2014 год. В 2018 году он входил в тренерский штаб Карреры в «Спартаке» и являлся исполняющим обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста. «Рубин» при Бердыеве выигрывал чемпионат России в 2008 и 2009 годах, «Спартак» при Каррере — в сезоне-2016/2017.

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