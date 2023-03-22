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Коммент.Шоу — в топ-5 спортивных VK Клипов за неделю

Коммент.Шоу — в топ-5 спортивных VK Клипов за неделю
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«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать топ-5 спортивных VK Клипов — еженедельные подборки самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту.

На этой неделе в подборку лучших спортивных клипов тренда попали Устархан Бекмурзаев, Филипп Лопаткин, Коммент.Шоу, Александр Колесник и Данил Маев. Тренд собрал уже более 20 миллионов просмотров в VK Клипах. Его суть: рассказать о своих спортивных достижениях.

Участвуйте в новом спортивном тренде от VK Клипов. Расскажите о ваших спортивных достижениях: тренировках, прогрессе, истории побед и поражений.

«VK Клипы» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек, каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.

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