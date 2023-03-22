Атаманенко: убеждение, что сейчас ты не под контролем, а с Fan ID будешь, неправильное

Исполнительный директор Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Атаманенко прокомментировал внедрение Fan ID в российском футболе.

«Считаю, что его нужно воспринимать как данность, предусмотренную законодательством, но при этом существенно улучшать этот сервис для болельщиков, чтобы он не воспринимался ими как неудобный. Я специально не погружался в этот вопрос, но, насколько вижу из СМИ, в этом направлении работа ведётся. И скоро не нужно будет в МФЦ идти для идентификации. Всегда важна простота доступа к продукту. Это относится к любым цифровым сервисам и продуктам. Если регулятор сможет его сделать максимально простым и если участники футбольной индустрии смогут за это ещё и поощрять болельщиков с помощью программы лояльности, то восприятие этого сервиса существенно изменится.

Система хорошо себя показала во время чемпионата мира. И в целом она не вызывала какого-то отторжения, с точки зрения технологий работала достаточно гладко. Похожие меры работают и в ряде западно-европейских стран с топ-чемпионатами. Обсуждать уже принятый закон не вижу смысла.

Отторжение у активных групп фанатов? Не знаю, так как на момент принятия закона я уже не работал в футбольной индустрии. Предполагаю, что активные болельщики думают, что это слежка и так далее, хотя если беспристрастно взглянуть на современный уклад жизни, то становится понятно, что у нас уже есть телефоны, куча сервисов регистрации, Госуслуги и так далее. Убеждение, что ты сейчас не под контролем, а с Fan ID будешь под ним, на мой взгляд, неправильное», — приводит слова Атаманенко Sport24.