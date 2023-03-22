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Кавазашвили: «Торпедо» никак не может вернуть былую славу. Долго были на задворках

Кавазашвили: «Торпедо» никак не может вернуть былую славу. Долго были на задворках
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Бывший вратарь «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался на тему турнирного положения, в котором оказался московский клуб.

«Есть регламент, где чётко написано, за какие нарушения могут присудить техническое поражение. Михайлов, который появился на поле, не имел права выходить. Решение вынесено по закону.

Помогут ли три очка спастись «Торпедо»? Поживём — увидим. «Торпедо» не должно находиться на последнем месте. Стараются, но никак не могут привыкнуть, что находятся в Премьер-Лиге. Они слишком долго находились на задворках, поэтому никак не могут вернуть былую славу. Видимо, для этого понадобится время», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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