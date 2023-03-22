Руслан Нигматуллин: Талалаев попал в тупик. Никакой тренер не сможет спасти «Торпедо»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».

«Мне кажется, что никакой тренер не сможет спасти «Торпедо». Талалаев очень хороший специалист, который умеет решать задачи. Но сейчас он попал в тупик. Чем раньше стороны бы расстались, тем лучше было бы для всех. Он многое пытался сделать для этой команды, но, видимо, всё очень плохо. Прежде всего это вина футбольного клуба, а не главного тренера», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В данный момент «Торпедо» занимает последнее место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков по итогам 20 матчей. В следующем туре московский клуб сыграет с «Ростовом», встреча пройдёт 2 апреля.