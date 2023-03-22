Дьяков: «Торпедо» уже ничего не поможет. Вылетят даже не на 100, а на 200 процентов

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал техническое поражение «Пари НН» со счётом 0:3 по итогам матча 20-го тура с «Торпедо» и присвоение московскому клубу трёх очков.
«В «Пари НН» нарушили регламент, поэтому техническое поражение — заслуженное наказание. Виноваты люди, которые отвечают за дисквалифицированных игроков. В команде всегда должны следить за тем, кто имеет право играть, а кто — нет.
Но «Торпедо» сейчас уже ничего не поможет. Вылетят даже не на 100, а на 200 процентов. Я не думаю, что команда в оставшихся матчах сможет набрать необходимое количество очков. Для сохранения прописки необходимо порядка 28 баллов, а сейчас у «Торпедо» их десять. Если до конца чемпионата наберут 16-17 очков, то будет шанс побороться за стыковую зону. Но я думаю, что даже туда москвичи не попадут — это нереально», – сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 22 марта 2023
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