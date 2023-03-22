Сенников — о клубах МФЛ в Кубке: нужно показать, что путь возможен для всех — как в Англии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном участии клубов Медийной футбольной лиги в следующем сезоне Фонбет Кубка России.
«Мне бы хотелось снова увидеть клубы Медиалиги в Кубке России. Их выступление было интересным экспериментом и привлекло внимание. Я бы хотел, чтобы в Кубке России участвовало как можно больше команд. Нужно показать, что путь возможен для всех — как в Англии: где в Кубке участвуют команды из совсем низших дивизионов. Участие команд Медиалиги в Кубке России — это положительный опыт», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В текущем розыгрыше Кубка принимали участие две команды из Медиалиги: «Амкал», который вылетел на стадии 1/64 финала, и 2DROTS, который покинул турнир в 1/128.
- 22 марта 2023
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