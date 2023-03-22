Каряка заявил, что хотел бы видеть клубы Медиалиги в следующем розыгрыше Кубка России

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка заявил, что хочет, чтобы клубы Медиалиги приняли участие в следующем розыгрыше Кубка России.
«Конечно, хотелось бы снова увидеть клубы Медиалиги в Кубке России — особенно свой клуб «Родина Медиа». Медийные команды собрали хорошую аудиторию, прошли несколько стадий — к их участию был интерес. Думаю, стоит продолжать приглашать», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
Любительский клуб «Амкал» в текущем сезоне принимал участие в Фонбет Кубке России. Команда прошла два раунда, уступив в 1/64 финала санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти). В пятницу, 24 марта, на «Солидарность Самара Арене» в Самаре пройдёт игра между местными «Крыльями Советов» и сборной Winline Медиалиги.
- 22 марта 2023
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