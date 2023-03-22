Борис Игнатьев: не вижу большого спортивного смысла в участии клубов Медиалиги в Кубке

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможное решение пригласить клубы Медиалиги в следующий розыгрыш Кубка страны.

«Участие клубов Медиалиги может повлиять на массовость. Разбудит всё то, что у нас в глубинке. Если есть стремление и желание играть в футбол, то, наверное, нужно попробовать. Но я не вижу большого спортивного смысла. Как бы там ни было, Кубок несёт в себе особый боевой отпечаток, накал и стремление добиться победы. Сейчас он немножко размыт: есть возможность поправить ситуацию за счёт игр с другими соперниками — некий иной формат. Только с этих позиций я бы дал возможность поучаствовать командам Медиалиги», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.