Борис Игнатьев: не вижу большого спортивного смысла в участии клубов Медиалиги в Кубке
Поделиться
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможное решение пригласить клубы Медиалиги в следующий розыгрыш Кубка страны.
«Участие клубов Медиалиги может повлиять на массовость. Разбудит всё то, что у нас в глубинке. Если есть стремление и желание играть в футбол, то, наверное, нужно попробовать. Но я не вижу большого спортивного смысла. Как бы там ни было, Кубок несёт в себе особый боевой отпечаток, накал и стремление добиться победы. Сейчас он немножко размыт: есть возможность поправить ситуацию за счёт игр с другими соперниками — некий иной формат. Только с этих позиций я бы дал возможность поучаствовать командам Медиалиги», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
Комментарии
- 22 марта 2023
-
23:41
-
23:39
-
23:18
-
23:09
-
23:04
-
23:00
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:50
-
22:40
-
22:32
-
22:30
-
22:20
-
22:12
-
22:10
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:40
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:10
-
20:00
-
19:57
-
19:51
Партнерский контент