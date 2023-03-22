Евгений Бушманов: участие клубов Медиалиги в Кубке привлекает внимание. Пусть играют

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном участии клубов Медийной футбольной лиги (МФЛ) в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Нет ничего плохого в участии медийных клубов в Кубке России. Это привлекает внимание, болельщики следят, смотрят за их играми. Абсолютно нормальная история. Конечно, пусть играют на ранних стадиях. Почему нет? Пройдут дальше — молодцы», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем розыгрыше Кубка России Медиалигу представляли два клуба — «Амкал» и 2DROTS. Первая команда добралась до 1/64 финала турнира, где проиграла «Звезде» (2:2, 2:4 в серии пенальти), а вторая оступилась в матче 1/128 с «Текстильщиком» (1:1, 3:5 в серии пенальти).