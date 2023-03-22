Булыкин: участие медийных команд в Кубке России пойдёт на пользу — популяризация футбола

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном участии клубов Медиалиги в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России.
«Честно говоря, я не смотрел, как выступали медийные команды в Кубке России. Но пусть играют. Происходит популяризация футбола. Клубам Медиалиги интересно встретиться с низшими лигами. Главное, чтобы не нарушался регламент.
Есть возможность увеличить аудиторию любителей футбола, а у блогеров с этим всё хорошо. На мой взгляд, это пойдёт только на пользу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
В текущем розыгрыше Кубка принимали участие два клуба Медиалиги — «Амкал», который в 1/64 финала проиграл «Звезде» (2:2, 2:4 в серии пенальти), и 2DROTS, уступивший ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).
- 22 марта 2023
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