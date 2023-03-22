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«Рух» прекратил сотрудничество с Леонидом Кучуком

«Рух» прекратил сотрудничество с Леонидом Кучуком
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Футбольный клуб украинской Премьер-лиги «Рух» отправил в отставку с поста главного тренера Леонида Кучука, сообщает официальный сайт клуба.

«Жёлто-чёрные решили прекратить сотрудничество с белорусским специалистом Леонидом Кучуком. Желаем Леониду Станиславовичу успехов в дальнейшей тренерской карьере, благодарим за плодотворную работу и футбольный опыт, которым он делился с командой», – отмечается в пресс-релизе.

На должности главного тренера «Руха» Кучук работал дважды, с февраля по декабрь 2019 года и с августа 2021 до марта 2023 года. За этот период в 66 матчах во всех турнирах «Рух» одержал 27 побед при 19 ничьих и 20 поражениях.

После 18 туров клуб занимает 14-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея столько же очков, сколько и харьковский «Металлист» (по 17), который идёт предпоследним и находится в зоне прямого вылета.

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