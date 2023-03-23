Непомнящий объяснил, кто может заменить травмированного Дивеева в стартовом составе ЦСКА
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал травму защитника армейцев Игоря Дивеева, который получил повреждение внутренней косой мышцы живота и пропустит около месяца.
«В ближайших матчах ЦСКА может довериться Зайнутдинову. Наверное, Мойзес уйдёт на место Дивеева, а Бактиёр будет играть левее. Агапов недавно восстановился после травмы: не думаю, что сейчас он готов играть в старте. Есть ещё Набабкин, им тоже можно затыкать дыры.
Травма Дивеева может сильно отразиться на ЦСКА. В игре с «Зенитом» у него с партнёрами по центру обороны было прекрасное взаимопонимание — с Игорем в защите был полный порядок», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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