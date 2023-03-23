Агент Головина прокомментировал предложение дортмундской «Боруссии» по переходу футболиста

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию о предложении дортмундской «Боруссии» по переходу игрока.

«Подтверждаю факт интереса немецкого клуба к Александру, но о сумме мне неизвестно. Он верен клубу, счастлив играть в «Монако» и приносить ему пользу», — приводит слова Клюева «РБК-Спорт».

Ранее стало известно, что «Боруссия» предлагала «Монако» € 40 млн за трансфер 26-летнего россиянина. Головин выступает в клубе из Монако с лета 2018 года. Ранее полузащитник также играл за московский ЦСКА.

В составе «Монако» Головин провёл в общей сложности 166 матчей, забил 26 голов и отдал 32 результативные передачи.

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