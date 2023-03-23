Турецкий журналист: боссу «Аданы» была нужна известная замена Балотелли — выбрали Дзюбу

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка заявил, что трансфер российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор» состоялся по инициативе президента клуба и не был согласован с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.

«Дзюба не ладил с Монтеллой. Это был трансфер не тренера, а президента клуба. Ему была нужна не менее известная замена Балотелли, поэтому и был выбран Дзюба. Но он не оправдал надежд ни в спортивном, ни в экономическом плане. Майки Дзюбы тоже продавались плохо. В итоге с ним расстались. Монтелла стремится создать сильный коллектив, а не команду, которая зависит от громких имён», — сказал Будка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После перехода Дзюба провёл в составе «Аданы» только четыре матча и через несколько месяцев расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Полное интервью с Алпером Будкой читайте на «Чемпионате»: