Турецкий журналист рассказал, почему Оздоев резко спрогрессировал при Пирло

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка высказался о прогрессе российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева под руководством тренера Андреа Пирло.
«Оздоев был нерешителен и недостаточно готов физически в первых матчах. Были моменты, когда он выпадал из игры. Его ставили плеймейкером перед защитой, но было ощущение, что это не совсем его роль. Позже эта функция перешла к Риччи. Оздоев оказался на свободной позиции в центре поля, и его эффективность сразу увеличилась. В целом изменение системы игры Андреа Пирло сказалось и на результативности Оздоева. Если в первых семи-восьми матчах «Карагюмрюк» делал ставку на оборону и неторопливый розыгрыш мяча, то затем стал играть быстрыми атаками», — сказал Будка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В текущем сезоне 30-летний Оздоев сыграл в 24 матчах в составе «Фатих Карагюмрюк» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Полное интервью с Алпером Будкой читайте на «Чемпионате»:
- 23 марта 2023
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:45
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:28
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:53
-
12:47
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:15
-
12:08
-
12:00
-
11:47