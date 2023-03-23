Турецкий журналист рассказал, почему Оздоев резко спрогрессировал при Пирло

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка высказался о прогрессе российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева под руководством тренера Андреа Пирло.

«Оздоев был нерешителен и недостаточно готов физически в первых матчах. Были моменты, когда он выпадал из игры. Его ставили плеймейкером перед защитой, но было ощущение, что это не совсем его роль. Позже эта функция перешла к Риччи. Оздоев оказался на свободной позиции в центре поля, и его эффективность сразу увеличилась. В целом изменение системы игры Андреа Пирло сказалось и на результативности Оздоева. Если в первых семи-восьми матчах «Карагюмрюк» делал ставку на оборону и неторопливый розыгрыш мяча, то затем стал играть быстрыми атаками», — сказал Будка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем сезоне 30-летний Оздоев сыграл в 24 матчах в составе «Фатих Карагюмрюк» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Полное интервью с Алпером Будкой читайте на «Чемпионате»: