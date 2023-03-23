Андрей Мостовой — о Ренане: думаю, это суперприобретение. Ему нужно время

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о 19-летнем бразильском защитнике команды Роберте Ренане.
«Ему ещё нужно адаптироваться, раскрепоститься. Роберт не особо общителен. Плюс пока есть языковой барьер. Мы, кстати, в раздевалке сидим с ним рядом. Ренан занял место Ловрена. Я попытался с ним поговорить, но он английский вообще не знает. Даже с бразильцами нашими не сильно общается. Думаю, ему нужно время.
А в футбольном плане всё было видно по первой тренировке. У Ренана отличная левая нога. Ещё до его прихода в команду наши бразильцы сказали, что едет новый Ракицкий. Смотришь на него — так и есть. Между ног может прокинуть, авантюрно сыграть. Но ничего, тренерский штаб поможет Роберту, объяснит, как нужно играть. Думаю, это суперприобретение
Он техничнее, чем Малком и Клаудиньо? Для защитника он супертехничный. Но с Малкомом и Клаудиньо сравнивать нельзя. Плюс они могут показать больше техники, потому что играют в атаке.
Потянул бы он уровень «Реала»? (СМИ сообщали об интересе мадридского клуба к игроку. — Прим. «Чемпионата») Сложно сказать. Я против «Мадрида» не играл. Но судя по его потенциалу, думаю, что всё реально. И внимания «Реала», и вызова в сборную Бразилии в таком юном возрасте добиться непросто», — приводит слова Мостового Sport24.
- 23 марта 2023
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