Деле Алли ответил на слова тренера «Бешикташа», заявившего, что клуб потерял игрока

Полузащитник «Бешикташа» Деле Алли прокомментировал слова тренера турецкого клуба Шенола Гюнеша, заявившего, что он не может выйти на связь с игроком.

«Привет, ребята. Я получил множество сообщений и хочу пролить свет на некоторые вещи. Клуб разрешил мне посетить врача сегодня. Я должен вернуться к тренировкам завтра, как и обычно», — написал Алли в своих соцсетях.

Ранее тренер «орлов» отмечал, что клуб дал англичанину отпуск, но он не вернулся в назначенное время. 16 марта стало известно, что Алли исключили из состава «Бешикташа». С большой долей вероятности английский полузащитник, арендованный у «Эвертона», больше не сыграет за турецкую команду и покинет её.

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