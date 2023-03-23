Деле Алли ответил на слова тренера «Бешикташа», заявившего, что клуб потерял игрока
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Полузащитник «Бешикташа» Деле Алли прокомментировал слова тренера турецкого клуба Шенола Гюнеша, заявившего, что он не может выйти на связь с игроком.
«Привет, ребята. Я получил множество сообщений и хочу пролить свет на некоторые вещи. Клуб разрешил мне посетить врача сегодня. Я должен вернуться к тренировкам завтра, как и обычно», — написал Алли в своих соцсетях.
Ранее тренер «орлов» отмечал, что клуб дал англичанину отпуск, но он не вернулся в назначенное время. 16 марта стало известно, что Алли исключили из состава «Бешикташа». С большой долей вероятности английский полузащитник, арендованный у «Эвертона», больше не сыграет за турецкую команду и покинет её.
Новость по темеВ «Бешикташе» потеряли Деле Алли. Игрок не выходит на связь после завершения отпуска
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