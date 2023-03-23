Воробьёв: латиноамериканцы в «Оренбурге» весёлые. Мансилья почти всё понимает по-русски
Поделиться
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о латиноамериканских легионерах в своей команде. По словам Воробьёва, все латиноамериканцы в «Оренбурге» очень весёлые и коммуникабельные, активно изучают русский язык.
«Латиноамериканцы в команде все весёлые. Общительные, учат русский язык. Мансилья практически всё понимает по-русски — молодец! Остальным ещё чуть-чуть нужно подучить.
У латиноамериканцев немного другой менталитет. Они и перед играми такие весёлые. Иногда это срабатывает, а иногда нет. Русский человек более серьёзно настраивается. Сейчас у «Оренбурга» менталитет победителя — в следующих матчах всё это скажется», — сказала Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Новость по теме«Оренбург» продаёт билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей
Комментарии
- 23 марта 2023
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:45
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:28
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:53
-
12:47
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:15
-
12:08
-
12:00
-
11:47
Партнерский контент