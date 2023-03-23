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Воробьёв: латиноамериканцы в «Оренбурге» весёлые. Мансилья почти всё понимает по-русски

Воробьёв: латиноамериканцы в «Оренбурге» весёлые. Мансилья почти всё понимает по-русски
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о латиноамериканских легионерах в своей команде. По словам Воробьёва, все латиноамериканцы в «Оренбурге» очень весёлые и коммуникабельные, активно изучают русский язык.

«Латиноамериканцы в команде все весёлые. Общительные, учат русский язык. Мансилья практически всё понимает по-русски — молодец! Остальным ещё чуть-чуть нужно подучить.

У латиноамериканцев немного другой менталитет. Они и перед играми такие весёлые. Иногда это срабатывает, а иногда нет. Русский человек более серьёзно настраивается. Сейчас у «Оренбурга» менталитет победителя — в следующих матчах всё это скажется», — сказала Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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