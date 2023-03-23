Эмери, Артета и Гвардиола номинированы на приз лучшему тренеру марта в АПЛ

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на награду лучшего тренера марта.

В список вошли четыре специалиста:

Микель Артета («Арсенал») – четыре матча, четыре победы, разница голов – 14:3;

Роберто Де Дзерби («Брайтон») – три матча, две победы, одна ничья, разница голов – 7:2;

Унаи Эмери («Астон Вилла») – три матча, две победы, одна ничья, разница голов – 5:1;

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – два матча, две победы, разница голов – 3:0.

В голосовании могут принять участие все желающие болельщики. Их голоса объединят с мнением группы экспертов.

Напомним, первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал», набравший 69 очков за 28 матчей. На второй строчке расположился «Манчестер Сити» (61 очко, 27 матчей), третьим идёт «Манчестер Юнайтед» (50 очков, 26 матчей).

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